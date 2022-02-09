Папа Римський про ситуацію навколо України: Війна – це божевілля

Понтифік сподівається на мирне врегулювання конфлікту в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск, який проголосив спеціальний день молитви 26 січня, пов'язаний зі зростанням напруження навколо кордонів України, подякував усім, хто молився. Про це пише пресслужба Ватикану.

Понтифік особисто того дня очолив цю молитву, а завершуючи зустріч з паломниками у середу, 9 лютого, він подякував усім, хто відгукнувся на його заклик, побажавши успішного результату дипломатичним зусиллям.

Реклама

"Хочу подякувати всім людям та спільнотам, які 26 січня об'єдналися у молитві за мир в Україні. Не припиняйте просити у Бога миру, щоб напруження та загроза війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб цьому сприяли також і переговори у Нормандському форматі. Не забувайте: війна – це безумство! – відзначив він.

Також він нагадав, що 11 лютого відзначатиметься Всесвітній день хворого. "Хочу згадати всіх наших дорогих хворих та побажати, щоб усім було забезпечено медичне лікування та духовний супровід", – сказав він, закликавши молитися за хворих, їхніх родичів, медичних працівників, капеланів та всіх, хто займається хворими .

Ватикан на стороні України