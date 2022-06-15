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Папа Римский предположил, что РФ могли спровоцировать напасть на Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 03:59
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Он не считает войну в Украине противостоянием добра и зла
Папа Римский снова высказался за войну в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Папа Римский снова высказался за войну в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Папа Римский Франциск снова сделал неоднозначное заявление. Он повторил мнение, что позиция НАТО могла стать фактором полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Civilta Cattolica.

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Папа осудил жестокость российских войск в Украине, но сказал, что в этом конфликте "нет метафизического добра или зла". Франциск подчеркнул, что, говоря о войне в Украине, нужно "отойти от обычной модели Красной Шапочки".

"Мы должны отойти от обычной "модели Красной Шапочки". Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетаются", — сказал понтифик.

Папа похвалил "храбрых украинцев" за борьбу, однако сказал, что ситуация не черно-белая и что война, "возможно, была каким-то образом спровоцирована".

Кроме того, Франциск признался, что имел 40-минутный разговор с российским патриархом Кириллом, в котором патриарх приводил причины для оправдания войны. Папа планирует встретиться с Кириллом в сентябре в Казахстане.

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"Когда он окончил, я вмешался и сказал: "Брат, мы не священнослужители государства, мы пастыри народа". Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Но из-за войны, по взаимному согласию, мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был понят неправильно. Я надеюсь встретиться с ним на генеральной ассамблее в Казахстане в сентябре", — добавил Франциск.

Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Держитесь! Мы с вами!" А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!" – сказал Папа.

Слова "Христос Воскрес" он произнес на украинском языке.

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

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Несмотря на острую критику Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялось в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Папа Римский сделал неоднозначное заявление о своем приезде в Украину. Кроме того, мы писали, что Папа Римский встретился с женами бойцов "Азовстали"

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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