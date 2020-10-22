Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с Баку

Ввод миротворцев в Нагорный Карабах, где почти месяц ведутся боевые действия между армией Азербайджана и т.наз. "армией обороны Арцаха", которую поддерживают добровольцы из Армении, приемлем для Еревана, и это могут быть российские миротворцы.
Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Interfax.
"Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", – сказал Пашинян.
Напомним, в начале октября Пашинян уже заявлял, что не исключает возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ввести своих миротворцев Россия может только с согласия Баку.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что президент Азербайджана ИльхамАлиев заявил, что его войска отрезали Карабах от границы с Ираном и вышли на границу с Арменией.
Смотрите видео, как военные Азербайджана вошли в село Черекен в Нагорном Карабахе:
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