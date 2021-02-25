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Пашинян уволил главу Генштаба Армении

25 февраля, 11:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволил главу Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Он вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки Пашиняна.

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Об этом премьер-министр заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей, сообщил Пашинян.

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"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя", – отметил он.

(Новость дополняется)

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Армения отставка генштаб Никол Пашинян
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