Патриарха Варфоломея выписали из больницы после COVID-19

В свою резиденцию он вернется 6 января

У Варфоломея была легкая форма COVID-19/Коллаж: "Сегодня"

Вселенского патриарха Варфоломея после 6 дней госпитализации с коронавирусом выписали из больницы. Он болел COVID-19, вызванным штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает BBC News Украина.

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Вакцинация не помогла

Известно, что патриарх Варфоломей был привит против COVID-19 двумя дозами CoronaVac, а затем еще двумя Comirnaty от Pfizer-BioNTech. У него были легкие симптомы заболевания. Все дни в больнице он продолжал работать.

Когда патриарх вернется в свою резиденцию?

Несколько дней Варфоломей проведет дома на изоляции. На Фанар (в свою резиденцию) вернется 6 января.

"Омикрон" вызывает беспокойство

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

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Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

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