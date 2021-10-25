В США госпитализировали патриарха Варфоломея

Варфоломей прибыл в США с официальным визитом

Патриарх Варфоломей почувствовал недомогание/Коллаж: Сегодня

В США, где недавно Алек Болдвин случайно застрелил украинку, в больницу Университета Джорджа Вашингтона госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает греческая православная архиепархия Америки.

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Детали госпитализации

Патриарх почувствовал недомогание перед отъездом на службу в Собор Святой Софии. В архиепархии считают, что его состояние может быть вызвано длительным перелетом и плотным расписанием мероприятий в США.

"Врач посоветовал ему отдохнуть, и из осторожности он будет доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения", — говорится в сообщении.

Состояние патриарха Варфоломея

Впоследствии в архиепархии добавили, что патриарх Варфоломей чувствует себя хорошо. По рекомендации медиков он проведет ночь в больнице для наблюдения. Ожидается, что завтра его выпишут.

Официальный визит в США

По информации Orthodox times, патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. Он начался 23 октября и должен продлиться до 3 ноября. Из-за пандемии COVID-19, официальный визит отложен с мая 2020 года. Это первый визит патриарха в США с 2009 года. В воскресенье Варфоломей должен был посетить Всеправославную Хоростасию в соборе Святой Софии в Вашингтоне, и, в частности, ввести в сан недавно назначенных священнослужителей Греческой православной церкви в Америке.

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