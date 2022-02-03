"Переброшено большое количество солдат": Шольц срочно встретится с Путиным из-за Украины

Встреча состоится в ближайшее время, однако дата визита не уточняется

Шольц объявил о скорой встрече с Путиным в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий общественно-правовой телеканал ZDF.

Одной из главных тем переговоров станет угроза вторжения России в Украину.

Реклама

"Ситуация очень серьезная. Нельзя упускать из виду тот факт, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат. Поэтому очень важно быть предельно ясным в том, что посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену", – заявил Шольц.

Также сообщается, что накануне переговоров с президентом РФ он посетит США.

Встреча Шольца с президентом США Джо Байденом запланирована на 7 февраля. Ожидается, что ее основными темами станут: политика в области защиты климата, пандемия коронавируса, а также конфликт вокруг Украины.

"Дело в том, что здесь происходит согласованная политика, и мы принимаем хорошо подготовленные решения", – отметил канцлер.

Переговоры с Путиным