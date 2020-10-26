"Перемирие" в Карабахе: Ереван и Баку обвинили друг друга в применении танков и пушек, "Градов" и "Смерчей"

Удару подверглись армянские города Мартакерт и Мартуни, а также азербайджанский Тертер

В Нагорном Карабахе уже ровно месяц продолжаются бои между армией Азербайджана и т.наз. "армией обороны Арцах", которую поддерживают добровольцы из Армении. В Ереване обвинили Баку в активизации боевых действий с использованием тяжелых вооружений.

Реклама

Об этом пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщает на своей странице в Facebook.

По ее данным, начиная с 17:00 по местному времени (15:00 по Киеву), интенсивность огня на всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе резко повысилась. Противник применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также танки.

Объединенный армянский инфоцентр сообщает в Facebook, что обстрелу из установок РСЗО "Град" и "Смерч" подвергся Мартунинский район, включая город Мартакерт, а также села возле Аскерана. В райцентре Мартуни загорелся жилой дом, другие данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Читайте также: Алиев заявил, что под контроль Баку перешли более 100 городов и сел в Карабахе

Реклама

В ответ Минобороны Азербайджана заявило в своем Telegram-канале, что армия не стреляет по мирному населению, информация о обстреле села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является ложной, а Баку соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.

Кроме того, военное ведомство Азербайджана заявило, что в 18:15 (16:15 по Киеву) противник обстрелял райцентр Тертер из РСЗО "Смерч", что является грубым нарушением гуманитарного "режима тишины".

Напомним, в первой половине дня 26 октября Армения и Азербайджан заявили о срыве перемирия в Нагорном Карабахе.

Утром 26 октября Баку уже обвинял Ереван в обстреле города Тертер и села района, в ответ Шушан Степанян назвала ложью это заявление и подготовкой информационной почвы для дальнейших провокаций.

Как ведется артиллерийская стрельба в Нагорном Карабахе, смотрите видео:

Артиллерийские стрельбы. Фото: mod.gov.az

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама