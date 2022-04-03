Плел паутину контактов с Россией: посол Украины раскритиковал президента Германии

Посол считает, что для Штайнмайера отношения с Россией всегда были и остаются "чем-то фундаментальным, священным", что бы ни происходило

Андрей Мельник заявил, что Франк-Вальтер Штайнмайер годами плел паутину контактов с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер годами плел паутину контактов с Россией и не собирается менять свою политику после того, как РФ вторглась в нашу страну.

Об этом Мельник сообщил в интервью Der Tagesspiegel.

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Посол считает, что для Штайнмайера отношения с Россией всегда были и остаются "чем-то фундаментальным, священным", что бы ни происходило. По мнению Мельника, даже агрессивная война не играет большой роли.

"С точки зрения Путина, нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, и государства. Кажется, Штайнмайер разделяет мнение, что украинцы не являются субъектом", – заявил Мельник.

Ранее немецкий президент организовал концерт солидарности с Украиной, но там выступали российские исполнители. Мельник сказал, что этим концертом Штайнмайер сигнализировал о своей лояльности РФ.

Посол убежден, что Штайнмайер несет часть ответственности за то, что Германия так сильно зависит от энергоносителей из России.

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Мельник отметил, что Штайнмайер в течение десятилетий плел паутину контактов с Россией. В это были вовлечены многие люди, имеющие значительное влияние в нынешней правительственной коалиции. Посол назвал имена внешнеполитического советника канцлера Германии Йенса Плетнера и государственного секретаря МИД Андреаса Михаэлиса.

Кроме того, Мельник заявил, что на мирных переговорах с Россией, когда Штайнмайер был еще министром иностранных дел, немцы всегда пытались добиться уступок именно от Украины. Также посол вспомнил, как в феврале 2022 года Штайнмайер призвал Владимира Путина "ослабить петлю на шее Украины", а не снять ее.

"У него нет никакой связи с нами, украинцами. Штайнмайер не знает, что с нами делать, хотя сам был в Киеве и даже во Львове", – добавил Мельник.

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