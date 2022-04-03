Плів павутину контактів з Росією: посол України розкритикував президента Німеччини

Посол вважає, що для Штайнмаєра відносини з Росією завжди були і залишаються "чимось фундаментальним, священним", що б не відбувалося

Андрій Мельник заявив, що Франк-Вальтер Штайнмаєр роками плів павутину контактів з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр роками плів павутину контактів з Росією і не збирається змінювати свою політику після того, як РФ вторглася до нашої країни.

Про це Мельник повідомив в інтерв'ю Der Tagesspiegel.

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Посол вважає, що для Штайнмайєра відносини з Росією завжди були і залишаються "чимось фундаментальним, священним", що б не відбувалося. На думку Мельника, навіть агресивна війна не має великої ролі.

"З погляду Путіна немає українського народу, немає мови, немає культури, а значить, і держави. Здається, Штайнмаєр поділяє думку, що українці не є суб'єктом", – заявив Мельник.

Раніше німецький президент організував концерт солідарності з Україною, але там виступали російські виконавці. Мельник сказав, що цим концертом Штайнмаєр сигналізував про свою лояльність РФ.

Посол переконаний, що Штайнмаєр несе частину відповідальності за те, що Німеччина так сильно залежить від енергоносіїв з Росії.

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Мельник зазначив, що Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією. До цього було залучено багато людей, які мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції. Посол назвав імена зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Єнса Плетнера та державного секретаря МЗС Андреаса Міхаеліса.

Крім того, Мельник заявив, що на мирних переговорах з Росією, коли Штайнмаєр був ще міністром закордонних справ, німці завжди намагалися добитися поступок саме від України. Також посол згадав, як у лютому 2022 року Штайнмаєр закликав Володимира Путіна "послабити петлю на шиї України", а не зняти її.

"У нього немає жодного зв'язку з нами, українцями. Штайнмаєр не знає, що з нами робити, хоча сам був у Києві та навіть у Львові", – додав Мельник.

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