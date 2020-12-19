Подаренную Лаврову украденную икону после протеста Украины вернут в Боснию

Древнюю икону в позолоченном окладе, вывезенную из оккупированного Луганска и подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернут дарителям — властям Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает Интерфакс.
"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", — заявили в ведомстве.
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Напомним, в Боснии и Герцеговине разгорается скандал вокруг 300-летней украинской иконы, похищенной в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске, которую председатель Президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Также напомним, что в мае 2019 в Украину вернули икону Павла Скоропадского.
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