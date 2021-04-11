Подозревают кибератаку: в Иране на ядерном объекте произошла авария (фото, видео)

В Иране в распределительной электрической сети на ядерном объекте произошла авария. Это произошло на следующий день после того, как Тегеран запустил на этом объекте новые современные центрифуги для обогащения урана.

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Об этом сообщает Reuters.

Подземный ядерный объект потерял электроэнергию всего через несколько часов после запуска новых усовершенствованных центрифуг, способных быстрее обогащать уран.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению. На объекте в Натанзе, расположенном в пустыне в центральной провинции Исфахан, было отключено электричество", - сказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Депутат из Тегерана Малек Шариати Ниасар, который является представителем комитета по энергетике иранского парламента заявил, что инцидент был "очень подозрительным", что вызвало опасения по поводу возможного "саботажа и проникновения".

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/ Фото: REUTERS

В свою очередь представительница Международного агентства по атомной энергии коротко отреагировала на ситуацию: "Мы – в курсе сообщений СМИ. У нас нет комментариев на данном этапе".

Отметим, что подземный объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии, надзорного органа ООН в области ядерной энергетики.

В СМИ пишут, что это могла быть кибератака Израиля. Если это правда, то инцидент еще больше обострит напряженность между двумя странами, уже вовлеченными в теневой конфликт на всем Ближнем Востоке.

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Отметим, что 10 апреля церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте в Натанзе транслировалась в эфире государственного телевидения.

По мнению экспертов, введение в эксплуатацию усовершенствованных центрифуг является нарушением иранской ядерной сделки со стороны Тегерана. Международное соглашение разрешает этой стране проводить ограниченное обогащение урана только с помощью центрифуг типа IR-1.

Напомним, что в июле 2020 года Натанз пострадал от загадочного взрыва на заводе по сборке современных центрифуг, который позже власти охарактеризовали как саботаж . Сейчас Иран восстанавливает этот объект.

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/ Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.

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