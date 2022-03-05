Пока премьер Израиля общался с Путиным, граждане страны требовали санкций против России

Нафтали Беннет узнал позицию президента РФ и везет ее в Берлин

Как и большинство западных стран жители Израиля требуют помощи Украине / Коллаж "Сегодня"

Практически ежедневно в крупных городах Израиля проходят акции в поддержку Украины, в которую 24 февраля вероломно вторглась армия международного преступника Владимира Путина. Участники протестов требуют введения санкций против России. Но власти страны выбрали другой вариант – посредников в урегулировании украинского вопроса.

Визит к Путину

В субботу, 5 марта, несмотря на шаббат в Россию с визитом прибыл премьер-министра Израиля Нафтали Беннет, которой смог провести переговоры с президента России Владимира Путина. Как сообщают израильские СМИ, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин, который родом из Харькова. А также глава Совета по нацбезопасности Израиля Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди.

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Встреча продлилась более двух часов, после которой премьер Израиля позвонил Владимиру Зеленскому. Подробности не сообщаются. В момент звонка Нафтали Беннет летел с какой-то вестью в Германию на встречу с канцлером ФРГ.

Что известно

Как сообщает портал Walla, встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. В пятницу Беннет побеседовал с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам хоть какого-то влияния на позицию России.

Встреча в Москве состоялась и с ведома Германии, Франции и Украины, сообщают израильские СМИ.

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