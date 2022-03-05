Поки прем'єр Ізраїлю спілкувався з Путіним, громадяни країни вимагали санкцій проти Росії

Нафталі Беннет дізнався про позицію президента РФ і везе її до Берліна

Як і більшість західних країн, жителі Ізраїлю вимагають допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"

Практично щодня у великих містах Ізраїлю відбуваються акції на підтримку України, до якої 24 лютого віроломно вторглася армія міжнародного злочинця Володимира Путіна. Учасники протестів вимагають запровадження санкцій проти Росії. Але влада країни вибрала інший варіант – посередників у врегулюванні українського питання.

Візит до Путіна

У суботу, 5 березня, незважаючи на шабат до Росії з візитом, прибув прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннет, якій зміг провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, у поїздці прем'єр-міністра супроводжували міністр будівництва Зеев Елькін, який родом із Харкова. А також голова Ради з нацбезпеки Ізраїлю Еяль Хулата, радник із зовнішньополітичних питань Шимріт Меїр та прес-секретар Матан Сіді.

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Зустріч тривала понад дві години, після якої прем'єр Ізраїлю зателефонував до Володимира Зеленського. Подробиці не повідомляються. У момент дзвінка Беннет летів із якоюсь звісткою до Німеччини на зустріч із канцлером ФРН.

Що відомо

Як повідомляє портал Walla, зустріч у Москві готувалася кілька днів і відбулася зі схвалення США. У п'ятницю Беннет поговорив із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і повідомив йому про запланований візит. Салліван не висловив заперечень, однак наголосив, що США скептично ставляться до перспектив хоч якогось впливу на позицію Росії.

Зустріч у Москві відбулася і з відома Німеччини, Франції та України, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

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