Польша проведет благотворительный баскетбольный матч в помощь Украине: как получить билет бесплатно

Поединок между командами состоится 16 июня

Благотворительный матч состоится на Лодзь Атлас Арене/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Польше состоится благотворительныйбаскетбольный матч GORTAT TEAM vs Вооруженные Силы Польши. Вся прибыль от мероприятия будет передана в помощь Украине.

Об этом сообщили на Facebook странице посольства Украины в Польше.

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Подробности

Благотворительный баскетбольный матч состоится на Лодзь Атлас Арене 16 июня в 18:00. В нем примут участие польские звезды сцены и спорта, а также военные. Организаторы матча передадут всю прибыль от мероприятия в помощь Украине.

Билеты можно купить на сайте билетного оператора Польши. Кроме того, их можно получить от Посольства Украины в Польше бесплатно.

Для этого нужно:

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поставить "нравиться" странице посольства в Facebook;

поделиться этой публикацией;

отправить посольству сообщения в Messenger со скриншотом распространенного сообщения.

"В ответ на ваше сообщение первые 100 человек получат по 2 билета на самое громкое баскетбольное событие года — благотворительный матч GORTAT TEAM vs Вооруженные Силы Польши", — говорится в сообщении.

Помогает весь мир

В Соединенных Штатах Америки продолжают поддерживать Украину. Не только снабжением современного оружия, но и деньгами. В этот раз организовали концерт для сбора средств в помощь Украине.

В Нью-Йорке на Таймс-Сквере состоялся масштабный концерт. Украинские и американские звезды собирали средства в помощь Украине. Там не только пели, но и словами поддерживали Украину. В частности, американский актер Эштон Кутчер и актриса Мила Кунис, которая недавно вошла в список ТОП-100 самых влиятельных людей мира.

Среди выступавших на сцене артистов — Брия Блессинг, Мика Ньютон, ALYOSHA, Margot Sergent, музыкальная группа Dagamba. Спикеры — генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, актриса Мила Кунис, актер Эштон Кутчер, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, президент благотворительного фонда Revived Soldiers Ukraine Ирина Ващук.

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