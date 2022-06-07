Польща проведе благодійний баскетбольний матч для допомоги Україні: як отримати квиток безкоштовно

Поєдинок між командами відбудеться 16 червня

Благодійни матч відбудеться на Лодзь Атлас Арені/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Польщі відбудеться благодійний баскетбольний матч GORTAT TEAM vs Збройні Сили Польщі. Увесь прибуток від заходу передадуть на допомогу Україні.

Про це повідомили на Facebook сторінці посольства України у Польщі.

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Деталі

Благодійний баскетбольний матч відбудеться на Лодзь Атлас Арені 16 червня о 18:00. У ньому візьмуть участь польські зірки сцена та спорту, а також військові. Організатори матчу передадуть увесь прибуток від заходу на допомогу Україні.

Квитки можна придбати на сайті квиткового оператора Польщі. Крім того, їх можна отримати від посольства України у Польщі безкоштовно.

Для цього потрібно:

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вподобати сторінку посольства у Facebook;

поділитися цією публікацією;

надіслати посольству повідомлення у Messenger зі скриншотом поширеного допису.

"У відповідь на ваше повідомлення, перші 100 осіб отримають по 2 квитки на найгучнішу баскетбольну подію року — благодійний матч GORTAT TEAM vs Збройні Сили Польщі", — йдеться в повідомленні.

Допомагає весь світ

У Сполучених Штатах Америки продовжують підтримувати Україну. Не лише постачанням сучасної зброї, але й грошима. Цього разу організували концерт для збирання коштів на допомогу Україні.

У Нью-Йорку на Таймс-Сквер відбувся масштабний концерт. Українські та американські зірки збирали кошти на допомогу Україні. Там не лише співали, але й словами підтримували Україну. Зокрема, американський актор Ештон Кутчер та акторка Міла Куніс, яка нещодавно увійшла до списку ТОП-100 найвпливовіших людей світу.

Серед артистів, які виступали на сцені, — Брія Блессінг, Міка Ньютон, ALYOSHA, Margot Sergent, музичний гурт Dagamba. Спікери — генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, акторка Міла Куніс, актор Ештон Кутчер, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук.

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