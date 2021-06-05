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После пандемии мир может накрыть бум секса? Что думают эксперты

5 июня, 19:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Эксперты предупредили о росте сексуальной активности людей после пандемии

/ Фото: Pixabay

В соцсетях появилась новая тенденция – в чатах для секс-знакомств пользователи стали указывать, что уже вакцинированы от коронавируса.

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Об этом сообщает BBC.

По мнению сексологов, вакцины и отмена ограничений поможет людям восстановить свою социальную жизнь, и они будут искать скорее значимых отношений, чем просто секса.

Многие люди уверены, что лето 2021 станет таким же периодом расцвета гедонизма, как было после глобальной пандемии испанского гриппа 1918 года.

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Сексологи предполагают, что частота случайного секса действительно может вырасти этим летом.

Но главная причина может вас удивить – это наша коллективная травма.

"Когда жизнь нам напоминает о том, что мы смертны, наше поведение становится более рискованным ... мы как хотим насладиться им на полную", – отмечает Эшли Томпсон, доцентка кафедры психологии из Университета Миннесоты в США, которая специализируется на сексуальности и поведении людей .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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