Після пандемії світ може накрити бум сексу? Що думають експерти

/ Фото: Pixabay

У соцмережах з'явилася нова тенденція – в чатах для секс-знайомств користувачі стали вказувати, що вже вакциновані від коронавируса.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

На думку сексологів, вакцини та скасування обмежень допоможе людям відновити свою соціальне життя, і вони будуть шукати швидше значущих відносин, ніж просто сексу.

Багато людей впевнені, що літо 2021 стане таким же періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року.

В тренді У Росії військовослужбовиці дали вісім років в'язниці за роботу на українську розвідку

Реклама

Сексологи припускають, що частота випадкового сексу дійсно може вирости цього літа.

Але головна причина може вас здивувати – це наша колективна травма.

"Коли життя нам нагадує про те, що ми смертні, нашу поведінку стає більш ризикованим ... ми як хочемо насолодитися ним на повну", – зазначає Ешлі Томпсон, доцентка кафедри психології з Університету Міннесоти в США, яка спеціалізується на сексуальності і поведінці людей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус