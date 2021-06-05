Після пандемії світ може накрити бум сексу? Що думають експерти

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У соцмережах з'явилася нова тенденція – в чатах для секс-знайомств користувачі стали вказувати, що вже вакциновані від коронавируса.
Про це повідомляє BBC.
На думку сексологів, вакцини та скасування обмежень допоможе людям відновити свою соціальне життя, і вони будуть шукати швидше значущих відносин, ніж просто сексу.
Багато людей впевнені, що літо 2021 стане таким же періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року.
Сексологи припускають, що частота випадкового сексу дійсно може вирости цього літа.
Але головна причина може вас здивувати – це наша колективна травма.
"Коли життя нам нагадує про те, що ми смертні, нашу поведінку стає більш ризикованим ... ми як хочемо насолодитися ним на повну", – зазначає Ешлі Томпсон, доцентка кафедри психології з Університету Міннесоти в США, яка спеціалізується на сексуальності і поведінці людей.
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