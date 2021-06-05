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Після пандемії світ може накрити бум сексу? Що думають експерти

5 червня, 19:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Експерти попередили про зростання сексуальної активності людей після пандемії

/ Фото: Pixabay

У соцмережах з'явилася нова тенденція – в чатах для секс-знайомств користувачі стали вказувати, що вже вакциновані від коронавируса.

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Про це повідомляє BBC.

На думку сексологів, вакцини та скасування обмежень допоможе людям відновити свою соціальне життя, і вони будуть шукати швидше значущих відносин, ніж просто сексу.

Багато людей впевнені, що літо 2021 стане таким же періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року.

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Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ
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Сексологи припускають, що частота випадкового сексу дійсно може вирости цього літа.

Але головна причина може вас здивувати – це наша колективна травма.

"Коли життя нам нагадує про те, що ми смертні, нашу поведінку стає більш ризикованим ... ми як хочемо насолодитися ним на повну", – зазначає Ешлі Томпсон, доцентка кафедри психології з Університету Міннесоти в США, яка спеціалізується на сексуальності і поведінці людей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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