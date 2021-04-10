Тень 30-лет ужаса крови и смертей нависла над Великобританией: из-за чего восстала Северная Ирландия

В Северной Ирландии уже неделю длятся акции протеста, которые перешли в массовые беспорядки. Их связывают с недовольством условиями Brexit.

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Об этом сообщает Reuters.

Что сейчас происходит в стране

9 апреля протестующие приняли решение временно приостановить протесты как дань уважения королеве Елизавете и королевской семье, после смерти принца Филиппа. Они развесили плакаты со словами поддержки в пробританских районах.

Но в ночь на пятницу в Белфасте произошло одно из самых жестоких столкновений за последние годы. Там люди в масках бросали кирпичи и бомбы с зажигательной смесью в полицию.

Видео: REUTERS

"На сегодняшний день наблюдается впечатляющая коллективная неспособность должным образом понять масштаб и природу гнева юнионистов и лоялистов", - говорится в сообщении Совета лоялистских сообществ.

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/ Фото: REUTERS

Граница между Северной Ирландией и континентальной Великобританией

Протестующие убеждены, что нужно согласовать пограничные соглашения с Ирландией, входящей в ЕС. После Brexit власти ввели проверки и тарифы на некоторые товары, перемещаемые из континентальной Великобритании в Северную Ирландию.

Видео: Сегодня

Кроме того, по условиям Brexit между Северной Ирландией и остальной территорией Великобритании должна появиться таможенная граница. Хотя премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и обещал, что в Соединенном королевстве не будет жестких ограничений, и неограниченная торговля продолжится, но протестующие уже сейчас, в самом начале пути, выражают недовольство.

Видео: REUTERS

"Мы неоднократно призывали правительство Ее Величества, политических лидеров и институты серьезно отнестись к нашим предупреждениям об опасных последствиях навязывания нам этой жесткой границы и необходимости серьезного диалога для решения вопросов. Мы повторяем это сообщение сейчас", – сообщили в Совете лоялистских сообществ.

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/ Фото: REUTERS

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Нарушение карантина на похоронах боевика

Еще одну причину массовых беспорядков связывают с действиями североирландской прокуратуры. В конце марта она приняла решение не привлекать к ответственности членов националистической партии "Шинн Фейн", которые в июне прошлого года участвовали в похоронах бывшего боевика военизированной группировки "Ирландская Республиканская Армия" Бобби Стори. Тогда, несмотря на жесткие ограничения из-за коронавируса, похороны посетили около 2 тыс. человек.

/ Фото: REUTERS

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"У нас есть сообщества, которые, возможно, готовятся к очень трудным выходным, и мы глубоко обеспокоены тем, что насилие может распространиться дальше и что это может задать темп и сцену для этого лета", – сказала Лидер "Шин Фейн" Мэри Лу Макдональд.

Она опасается, что летом протестанты могут устроить жестокие марши протестов. Подобные марши проводят ежегодно католические националисты, которые хотят быть частью объединенной Ирландии.

/ Фото: REUTERS

Отметим, что представители лоялистских и националистических кругов возлагают ответственность за беспорядки друг на друга. Политики с обеих сторон тем не менее осудили беспорядки.

Видео: REUTERS

Протесты в Северной Ирландии вызвали озабоченность у мирового сообщества. Лондон, Дублин, Вашингтон призывали лоялистов к спокойствию. Они вспомнили о мирном соглашении 1998 года, которое положило конец трем десятилетиям межрелигиозного и политического кровопролития.

/ Фото: REUTERS

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