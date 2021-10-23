Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Поставки газа в Молдову: "Газпром" перешел к угрозам

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 октября, 20:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Молдова 22 октября объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса
Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".
Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".

С 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, если республика не погасит долг за топливо и не согласует условия нового контракта.

Об этом, сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Реклама

Поставки газа в Молдову

По словам Сергея Куприянова, основной долг Молдовы за газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов.

"Здесь нет никакой политики, „Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал он.

Молдавия 22 октября объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В октябре из России, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, было импортировано на треть меньше необходимых объемов газа.

Реклама

Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе.

Ситуация в Молдове

  • Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.
  • Кишинев отказывается подписывать с российской компанией "Газпром" договоры на невыгодных для себя условиях. Срок ранее существующего договора истек 30 сентября.
  • Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, который встретился с председателем правления украинской компании "Нафтогаз" Юрием Витренко.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

23 октября 1991. В Киеве находится с визитом Збигнев Бжезинский, американский политический деятель...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять