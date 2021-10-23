Поставки газа в Молдову: "Газпром" перешел к угрозам

Молдова 22 октября объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса

Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".

С 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, если республика не погасит долг за топливо и не согласует условия нового контракта.

Об этом, сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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Поставки газа в Молдову

По словам Сергея Куприянова, основной долг Молдовы за газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов.

"Здесь нет никакой политики, „Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал он.

Молдавия 22 октября объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В октябре из России, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, было импортировано на треть меньше необходимых объемов газа.

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Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе.

Ситуация в Молдове