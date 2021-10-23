Постачання газу до Молдови: "Газпром" перейшов до погроз

З 1 грудня "Газпром" повністю припинить постачання газу до Молдови, якщо республіка не погасить борг за паливо і не погодить умови нового контракту.
Про це, повідомляє РІА Новости, оголосив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.
Постачання газу до Молдови
За словами Сергія Купріянова, основний борг Молдови за газ становить 433 мільйони доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості становить 709 мільйонів доларів.
Далі по темі
"Тут немає жодної політики, "Газпром" – акціонерне товариство і не може працювати в збиток, не може допустити втрат податкових виплат до бюджету РФ. Є межі терпіння. Молдова сама своїми руками провокує кризу", – сказав він.
Молдова 22 жовтня оголосила режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. У жовтні з Росії, заявила прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця, було імпортовано на третину менше необхідних обсягів газу.
Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі.
Ситуація в Молдові
- парламент Молдови ввів в країні режим надзвичайного стану на 30 днів, з 22 жовтня по 20 листопада.
- Кишинів відмовляється підписувати з російською компанією "Газпром" договори на невигідних для себе умовах. Термін раніше існуючого договору закінчився 30 вересня.
- Зараз в Києві з робочим візитом перебуває віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, який зустрівся з головою правління української компанії "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.