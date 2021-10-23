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Постачання газу до Молдови: "Газпром" перейшов до погроз

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 жовтня, 20:51
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Молдова 22 жовтня оголосила режим надзвичайного стану через енергетичну кризу
Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі. Колаж "Сьогодні".
Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі. Колаж "Сьогодні".

З 1 грудня "Газпром" повністю припинить постачання газу до Молдови, якщо республіка не погасить борг за паливо і не погодить умови нового контракту.

Про це, повідомляє РІА Новости, оголосив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

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Постачання газу до Молдови

За словами Сергія Купріянова, основний борг Молдови за газ становить 433 мільйони доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості становить 709 мільйонів доларів.

"Тут немає жодної політики, "Газпром" – акціонерне товариство і не може працювати в збиток, не може допустити втрат податкових виплат до бюджету РФ. Є межі терпіння. Молдова сама своїми руками провокує кризу", – сказав він.

Молдова 22 жовтня оголосила режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. У жовтні з Росії, заявила прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця, було імпортовано на третину менше необхідних обсягів газу.

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Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі.

Ситуація в Молдові

  • парламент Молдови ввів в країні режим надзвичайного стану на 30 днів, з 22 жовтня по 20 листопада.
  • Кишинів відмовляється підписувати з російською компанією "Газпром" договори на невигідних для себе умовах. Термін раніше існуючого договору закінчився 30 вересня.
  • Зараз в Києві з робочим візитом перебуває віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, який зустрівся з головою правління української компанії "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

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