Праздник может превратиться в траур: ВОЗ заявила о прыжке смертности от COVID-19

Приближается праздничный сезон, но нельзя ослаблять бдительность, говорит глава организации

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 66 млн случаев заражения коронавирусом и 1,5 млн смертей от COVID-19. При этом за последние полтора месяца смертность от этой инфекции в мире выросла на 60%.

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Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, самое большое число случаев заболевания и смертей приходятся на Европу и Америку.

Глава ВОЗ предупредил: несмотря на то, что приближается праздничный сезон – это время, чтобы расслабиться и "пофестивалить", нельзя ослаблять бдительность.

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"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем надлежащих мер предосторожности, – говорит Тедрос Аданом Гебреисус. – Готовясь к празднованию в ближайшие недели, тщательно обдумайте свои планы. Если вы живете в районе с высоким уровнем передачи [COVID-19], примите все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других".

По его словам, это может быть лучшим подарком, который можно себе сделать – дар здоровья, жизненной любви, радости и надежды.

Напомним, ВОЗ дала совет, как не заразиться коронавирусом на Рождество и Новый год.

Также сообщалось, что в ВОЗ назвали два основных сценария передачи COVID-19 человеку.

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