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Преодолеть менталитет войны: Папа Римский вспомнил об Украине в Пасхальной речи

4 апреля, 13:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Франциск упомянул о пленных на востоке Украины

Папа Римский Франциск в своем Пасхальном послании упомянул войну на Донбассе.

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Об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

Как отмечается, Папа Франциск с горечью отметил, что в мире "очень много войн и насилия", особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

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"Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит Он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений", – призвал понтифик.

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

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По его словам, слишком много войн и слишком много насилия преследуют мир. Он молился: "Пусть Господь, наш мир, поможет нам преодолеть мышление войны".

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Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили христиан западного обряда с праздником Воскресения Иисуса Христа.

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