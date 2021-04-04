Преодолеть менталитет войны: Папа Римский вспомнил об Украине в Пасхальной речи

Папа Римский Франциск в своем Пасхальном послании упомянул войну на Донбассе.
Об этом сообщает Vatican News.
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA
Как отмечается, Папа Франциск с горечью отметил, что в мире "очень много войн и насилия", особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.
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"Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит Он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений", – призвал понтифик.
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA
По его словам, слишком много войн и слишком много насилия преследуют мир. Он молился: "Пусть Господь, наш мир, поможет нам преодолеть мышление войны".
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/IVA
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили христиан западного обряда с праздником Воскресения Иисуса Христа.
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