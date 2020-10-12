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Президент Таджикистана в пятый раз победил на выборах

12 октября, 08:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Явка на выборах составила 85,39%, сообщили в ЦИК

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз победил на выборах главы Государства. Он получил 90,92% голосов избирателей.

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Об этом сообщил глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, передает ТАСС.

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 85,39%.

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Также сообщается, что в ходе выборов не поступило ни одной жалобы.

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Для Эмомали Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы.

Напомним, Эмомали Рахмон поздравил непризнанного Западом президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.

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