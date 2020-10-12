Президент Таджикистана в пятый раз победил на выборах

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз победил на выборах главы Государства. Он получил 90,92% голосов избирателей.
Об этом сообщил глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, передает ТАСС.
По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 85,39%.
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Также сообщается, что в ходе выборов не поступило ни одной жалобы.
Для Эмомали Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы.
Напомним, Эмомали Рахмон поздравил непризнанного Западом президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.
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