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Президент Туркменистана решил закрыть "Врата ада"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 января, 14:55
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Проблему опасного кратера не могут решить уже 50 лет
Президент Туркменистана настроен решительно / Коллаж "Сегодня"
Президент Туркменистана настроен решительно / Коллаж "Сегодня"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание решить проблему газового кратера в Дарвазе, который горит уже 50 лет. Этот незатухающий кратер еще называют Вратами ада.

Об этом сообщает агентство "Интерфас" со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

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Сложное задание

Как сообщает газета, на заседании правительства Туркменистана Бердымухамедов возложил решение вопроса с кратером в Дарвазе перед вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, курирующим нефтегазовый комплекс. Глава государства констатировал, что вот уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и это обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей.

"Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа", – подчеркнул президент.

В этой связи Бердымухамедов поручил вице-премьеру собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов и найти решение, чтобы затушить возгорание.

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История достопримечательности

  • В 2010 году Бердымухамедов посетил Дарвазу и предложил засыпать кратер или найти другое решение для ограничения его влияния на добычу газа на других месторождениях района. Однако с тех пор ситуация не изменилась.
  • В 1971 году советские геологи обнаружили здесь скопление подземного газа. В результате бурения они наткнулись на подземную пустоту, в которую затем обвалились верхние слои грунта, и образовалась большая дыра, наполненная газом.
  • Чтобы вредные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но скважина круглосуточно горит до сих пор.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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