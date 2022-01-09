Президент Туркменистана решил закрыть "Врата ада"

Проблему опасного кратера не могут решить уже 50 лет

Президент Туркменистана настроен решительно / Коллаж "Сегодня"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание решить проблему газового кратера в Дарвазе, который горит уже 50 лет. Этот незатухающий кратер еще называют Вратами ада.

Об этом сообщает агентство "Интерфас" со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

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Сложное задание

Как сообщает газета, на заседании правительства Туркменистана Бердымухамедов возложил решение вопроса с кратером в Дарвазе перед вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, курирующим нефтегазовый комплекс. Глава государства констатировал, что вот уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и это обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей.

"Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа", – подчеркнул президент.

В этой связи Бердымухамедов поручил вице-премьеру собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов и найти решение, чтобы затушить возгорание.

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