Президент Туркменістану вирішив закрити "Браму пекла"

Проблему небезпечного кратера не можуть вирішити вже 50 років

Президент Туркменістану налаштований рішуче / Колаж "Сьогодні"

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов висловив бажання вирішити проблему газового кратера в Дарвазі, який горить уже 50 років. Цей кратер, який не затухає, ще називають Брамою пекла.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс", посилаючись на газету "Нейтральний Туркменістан".

Реклама

Складне завдання

Як повідомляє газета, на засіданні уряду Туркменістану Бердимухамедов доручив вирішення питання щодо кратера в Дарвазі перед віцепрем'єром Шахимом Абдрахмановим, який відповідає за нафтогазовий комплекс. Глава держави констатував, що ось уже багато років у регіоні Дарваза згоряє величезна кількість газу, і ця обставина негативно позначається як на екології, так і на здоров'ї людей, які проживають поблизу.

"Таким чином губиться сировина, за експорт якої можна отримувати значний прибуток і спрямовувати його на підвищення добродуту нашого народу", – наголосив президент.

Через це Бердимухамедов доручив віцепрем'єру зібрати вчених, а в разі потреби залучити іноземних консультантів і знайти рішення, щоб загасити займання.

Реклама

Історія пам'ятки