Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Провал наступления на Харьков и газовый шантаж РФ. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 15:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Западные СМИ выпустили свежие материалы об остановке в Украине и мире
Западные СМИ выпустили свежие материалы об остановке в Украине и мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие зарубежные СМИ продолжают пристально следить за ситуацией в Украине и мире. На этот раз основные блоки изданий были посвящены ситуации на газовом рынке Европы, и шантаж со стороны рф в этой области, а также неудачам хозяина Кремля на Харьковском направлении.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Назревает долгое сражение за восток Украины

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что западное тяжелое оружие поступает на восточный фронт. Украинские войска умело удерживают линию на Донбассе. Поскольку россии не удалось достичь стратегического прорыва, назревает долгое кровавое сражение за Восточную Украину. Успешное сопротивление Украины на Донбассе побудило директора национальной разведки США Аврил Хейнс сделать вывод, что все маловероятно, что россия сможет захватить всю Донецкую и Луганскую области и создать буферной зоны вокруг них в ближайшие недели.

На Украину готовились кибератаки, но провалились

Информагентство Bloomberg пишет, что США фиксируют увеличение количества кибератак россии против Украины по мере остановки наступления на фронте. Однако успехом эти атаки не увенчались. Длительная война показала, что Россия "возможно, не столь компетентна, как они могли себе представить как в физическом мире, так и в кибер-мире".

РФ усиливает газовый шантаж Европы

Международное агентство новостей Reuters пишет, что россия усиливает газовый шантаж Европы. Для Польши и Болгарии поставки вообще остановлены. Снижен транзит через Украину и остановлены поставки через Польшу. На фоне таких действий Газпрома растут цены на газ в Европе. Уменьшение поставок фиксирует основной клиент россии – Германия. Такие действия России подталкивают ЕС к скорейшему отказу от российских энергоносителей. Запреты на импорт российского газа требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

Реклама

Еженедельный журнал Германии Der Spiegel пишет, что Россия решила шантажировать немецкие компании остановкой поставок газа. Дошло до абсурда: россия ввела санкции против немецкого филиала Газпрома. В его санкционный список включены девять немецких компаний, в том числе "Газпром Германия" и восемь их дочерних компаний. Компания Wingas, например, ведущий германский газовый трейдер. Снабжение этим компаниям было прекращено без предупреждения.

Оккупанты выводят войска из-под Харькова

Американская газета The New York Times пишет, о поражении российских сил под Харьковом. Москва выводит свои силы из Харькова, второго по величине города Украины, где она теряла позиции, что стало одной из самых больших неудач России после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 мая
1
Личный состав 26900
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 162
Вертолеты
4
Танки 1205
Танки
5
ББМ 2900
ББМ
6
Артиллерия 542
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 193
РСЗО
9
БПЛА 405
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2042
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30601.41

Bitcoin Cash (BCH)

215.96

Binance Coin (BNB)

308.94

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

21.43

Litecoin (LTC)

72.17

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять