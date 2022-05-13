Провал наступления на Харьков и газовый шантаж РФ. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Западные СМИ выпустили свежие материалы об остановке в Украине и мире / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие зарубежные СМИ продолжают пристально следить за ситуацией в Украине и мире. На этот раз основные блоки изданий были посвящены ситуации на газовом рынке Европы, и шантаж со стороны рф в этой области, а также неудачам хозяина Кремля на Харьковском направлении.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Назревает долгое сражение за восток Украины

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что западное тяжелое оружие поступает на восточный фронт. Украинские войска умело удерживают линию на Донбассе. Поскольку россии не удалось достичь стратегического прорыва, назревает долгое кровавое сражение за Восточную Украину. Успешное сопротивление Украины на Донбассе побудило директора национальной разведки США Аврил Хейнс сделать вывод, что все маловероятно, что россия сможет захватить всю Донецкую и Луганскую области и создать буферной зоны вокруг них в ближайшие недели.

На Украину готовились кибератаки, но провалились

Информагентство Bloomberg пишет, что США фиксируют увеличение количества кибератак россии против Украины по мере остановки наступления на фронте. Однако успехом эти атаки не увенчались. Длительная война показала, что Россия "возможно, не столь компетентна, как они могли себе представить как в физическом мире, так и в кибер-мире".

РФ усиливает газовый шантаж Европы

Международное агентство новостей Reuters пишет, что россия усиливает газовый шантаж Европы. Для Польши и Болгарии поставки вообще остановлены. Снижен транзит через Украину и остановлены поставки через Польшу. На фоне таких действий Газпрома растут цены на газ в Европе. Уменьшение поставок фиксирует основной клиент россии – Германия. Такие действия России подталкивают ЕС к скорейшему отказу от российских энергоносителей. Запреты на импорт российского газа требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

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Еженедельный журнал Германии Der Spiegel пишет, что Россия решила шантажировать немецкие компании остановкой поставок газа. Дошло до абсурда: россия ввела санкции против немецкого филиала Газпрома. В его санкционный список включены девять немецких компаний, в том числе "Газпром Германия" и восемь их дочерних компаний. Компания Wingas, например, ведущий германский газовый трейдер. Снабжение этим компаниям было прекращено без предупреждения.

Оккупанты выводят войска из-под Харькова

Американская газета The New York Times пишет, о поражении российских сил под Харьковом. Москва выводит свои силы из Харькова, второго по величине города Украины, где она теряла позиции, что стало одной из самых больших неудач России после ее отступления из Киева в прошлом месяце.