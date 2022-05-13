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Провал наступу на Харків та газовий шантаж РФ. Що пишуть західні ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 травня, 15:28
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Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа
Західні ЗМІ випустили свіжі матеріали про війну в Україні та ситуацію у світі
Західні ЗМІ випустили свіжі матеріали про війну в Україні та ситуацію у світі / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні закордонні ЗМІ продовжують уважно стежити за ситуацією в Україні та світі. Цього разу основні блоки видань були присвячені ситуації на газовому ринку Європи та шантажу з боку Росії в цій галузі, а також невдачам господаря Кремля на Харківському напрямку.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Назріває довгий бій за схід України

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що важка зброя надходить на східний фронт. Українські війська вміло утримують лінію на Донеччині. Оскільки Росії не вдалося досягти стратегічного прориву, назріває довга кривава битва за Східну Україну. Успішний опір України на Донбасі спонукав директора національної розвідки США Авріл Хейнс зробити висновок, що все малоймовірно, що росія зможе захопити всю Донецьку та Луганську області та створити буферні зони навколо них найближчими тижнями.

На Україну готувалися кібератаки, але провалилися

Інформагентство Bloomberg пише, що США фіксують збільшення кількості кібератак Росії проти України в міру зупинки наступу на фронті. Проте успіхом ці атаки не увінчалися. Тривала війна показала, що Росія "можливо, не така компетентна, як вони могли собі уявити як у фізичному світі, так і в кібер-світі".

РФ посилює газовий шантаж Європи

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що Росія посилює газовий шантаж Європи. Для Польщі та Болгарії постачання взагалі зупинено. Знижено транзит через Україну та зупинено постачання через Польщу. На тлі таких дій Газпрому зростають ціни на газ у Європі. Зменшення поставок фіксує основний покупець Росії – Німеччина. Такі дії Росії підштовхують ЄС до якнайшвидшої відмови від російських енергоносіїв. Заборони на імпорт російського газу вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго у проекті #StopBloodyEnergy.

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Щотижневий журнал Німеччини Der Spiegel пише, що Росія вирішила шантажувати німецькі компанії зупинкою постачання газу. Дійшло до абсурду: росія запровадила санкції проти німецької філії Газпрому. До його санкційного списку включено дев'ять німецьких компаній, у тому числі "Газпром Німеччина" та вісім їх дочірніх компаній. Компанія Wingas, наприклад, провідний німецький газовий трейдер. Постачання цим компаніям було припинено без попередження.

Окупанти виводять війська з-під Харкова

Американська газета The New York Times пише, про поразку російських сил під Харковом. Москва виводить свої сили з Харкова, другого за величиною міста України, де вона втрачала позиції, що стало однією з найбільших невдач Росії після її відступу з Києва минулого місяця.

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Герої не вмирають!

Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

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Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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