Работали в поле в грозу. В Индии за сутки от ударов молнии погибли 27 человек

На востоке Индии продолжаются грозы, 27 человек погибли от ударов молнии за 24 часа

В Индии продолжаются грозы, люди гибнут от ударов молний / Фото: Pixabay

На востоке Индии в течение суток от ударов молний погибли по меньшей мере 27 жителей.

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Об этом сообщает газета The Times of India.

Жертвами стали жители шести округов восточного штата Западная Бенгалия, среди погибших три женщины.

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Как сообщили местные власти, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности.

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Правительство Западной Бенгалии призвало жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.

Ранее сообщалось, в Днепропетровской области молния попала в двух женщин. Одна пострадавшая попала в реанимацию с тяжелыми ожогами, на ней поплавилась одежда.