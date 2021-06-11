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Ракетный эсминец США вошел в Черное море

11 июня 2021 20:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота России следят за его действиями

Ракетный эсминец США вошел в Черное море. Фото: twitter.com/YorukIsik

Ракетный эсминец США вошел в Черное море. Фото: twitter.com/YorukIsik

В пятницу, 11 июня, в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США.

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Об этом сообщает Turkcu Turanci TV.

"Военный корабль USS Laboon, принадлежащий ВМС США, прошел через Босфор и взял курс на Черное море", – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США, который зашел на акваторию Черного моря.

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Также 6 июня в регионе Балтийского моря начались большие военные учения НАТО, участие в которых принимают около 4 тыс. военных.

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