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РФ будет целиться по маршрутам, используемых для поставок оружия для Украины – Пентагон

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 08:59
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Россия может попытаться разрушить мосты, дороги и ж/д сообщение
Россия будет атаковать определенные маршруты в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия будет атаковать определенные маршруты в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия будет целиться на маршруты, используемые для поставок оружия для Украины. Они будут пытаться замедлить этот процесс.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны США, передает CNN.

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По его словам, РФ нечасто наносила удары по движущимся целям – колоннам или железной дороге. Чиновник Пентагона считает, что Россия может попытаться разрушить мосты, дороги и ж/д сообщение, по которым в Украину доставляют оружие.

В Минобороны США добавили, что при этом РФ не сможет полностью остановить поставки оружия, так как грузов слишком много.

Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.

Ранее мы писали:

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