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РФ цілиться по маршрутах, що використовуються для постачання зброї для України – Пентагон

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 08:59
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Росія може спробувати зруйнувати мости, дороги та залізничне сполучення
Росія атакуватиме певні маршрути в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія атакуватиме певні маршрути в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія цілиться на маршрути, що використовуються для постачання зброї для України. Вони намагатимуться уповільнити цей процес.

Про це повідомив представник Міністерства оборони США, передає CNN.

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За його словами, РФ нечасто завдавала ударів по цілях, що рухаються – колонах або залізниці. Чиновник Пентагону вважає, що Росія може спробувати зруйнувати мости, дороги та залізничні сполучення, якими в Україну доставляють зброю.

У Міноборони США додали, що водночас РФ не зможе повністю зупинити постачання зброї, оскільки вантажів дуже багато.

Окупанти вдарили по залізниці на Донбасі

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Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", – написав він у Facebook.

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Гелікоптери 150
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Танки 802
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ББМ 2063
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