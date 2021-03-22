Россия атаковала больницу и лагеря беженцев в Сирии, есть жертвы (видео)

Российская авиация в воскресенье, 21 марта, ударила по газовым объектам, цементному заводу и нескольким городам на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, в результате чего была в частности разрушена больница в городе Атареб. Погибло по меньшей мере семь мирных жителей и ранено 14 медиков.

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Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Reuters.

/ Фото: Reuters

По информации собеседников агентства, российская ракета класса "земля-земля" поразила город Ках, а российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией.

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Кроме того, недалеко от города Сармада в провинции Идлиб разбомбили газовый объект, в результате чего десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода Баб-эль-Хава загорелись.

Видео: Reuters

"Российские авиаудары продолжаются. Баллистические ракеты попали в районы, расположенные вблизи гражданских центров. Они стремятся сеять хаос и неразбериху", – заявил представитель поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Министерство обороны Турции подтвердил, что ракета, выпущенная сирийскими правительственными силами, поразила Ках и парк грузовиков с трейлерами недалеко от Сармады, в результате чего было ранено семь мирных жителей.

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Напомним, 15 марта в Сирии были совершены ракетные атаки на два населенных пункта провинции Алеппо, которые находятся под контролем Турции, в результате которых пострадали мирные жители.

В конце февраля в Сирии произошло крушение российского военного вертолета, в результате чего погиб пилот.

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