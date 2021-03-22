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Росія атакувала лікарню і табори біженців у Сирії, є жертви (відео)

22 березня, 05:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поранено 14 медиків

Російська авіація в неділю, 21 березня, вдарила по газових об'єктах, цементному заводу і декількох містах на північному заході Сирії недалеко від турецького кордону, в результаті чого була зокрема зруйнована лікарня в місті Атареб. Загинуло щонайменше сім мирних жителів і поранено 14 медиків.

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Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Reuters.

/ Фото: Reuters

За інформацією співрозмовників агентства, російська ракета класу "земля-земля" вразила місто Ках, а російська авіація завдала ударів по густонаселених таборах біженців на кордоні з Туреччиною.

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Крім того, недалеко від міста Сармада в провінції Ідліб розбомбили газовий об'єкт, в результаті чого десятки трейлерів з товарами на стоянці біля прикордонного переходу Баб-ель-Хава загорілися.

Відео: Reuters

"Російські авіаудари тривають. Балістичні ракети потрапили в райони, розташовані поблизу цивільних центрів. Вони прагнуть сіяти хаос і плутанину", – заявив представник підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.

Міністерство оборони Туреччини підтвердило, що ракета, випущена сирійськими урядовими силами, вразила Ках і парк вантажівок з трейлерами недалеко від Сармади, в результаті чого було поранено сім мирних жителів.

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Нагадаємо, 15 березня в Сирії були здійснені ракетні атаки на два населені пункти провінції Алеппо, які розташовані під контролем Туреччини, в результаті яких постраждали мирні жителі.

Наприкінці лютого в Сирії сталася катастрофа російського військового вертольота, у результаті чого загинув пілот.

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Росія Сирія атака жертви лікарні обстріли мирні жителі бомбардування
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