Росія атакувала лікарню і табори біженців у Сирії, є жертви (відео)

Російська авіація в неділю, 21 березня, вдарила по газових об'єктах, цементному заводу і декількох містах на північному заході Сирії недалеко від турецького кордону, в результаті чого була зокрема зруйнована лікарня в місті Атареб. Загинуло щонайменше сім мирних жителів і поранено 14 медиків.
Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Reuters.
За інформацією співрозмовників агентства, російська ракета класу "земля-земля" вразила місто Ках, а російська авіація завдала ударів по густонаселених таборах біженців на кордоні з Туреччиною.
Крім того, недалеко від міста Сармада в провінції Ідліб розбомбили газовий об'єкт, в результаті чого десятки трейлерів з товарами на стоянці біля прикордонного переходу Баб-ель-Хава загорілися.
"Російські авіаудари тривають. Балістичні ракети потрапили в райони, розташовані поблизу цивільних центрів. Вони прагнуть сіяти хаос і плутанину", – заявив представник підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.
Міністерство оборони Туреччини підтвердило, що ракета, випущена сирійськими урядовими силами, вразила Ках і парк вантажівок з трейлерами недалеко від Сармади, в результаті чого було поранено сім мирних жителів.
Нагадаємо, 15 березня в Сирії були здійснені ракетні атаки на два населені пункти провінції Алеппо, які розташовані під контролем Туреччини, в результаті яких постраждали мирні жителі.
Наприкінці лютого в Сирії сталася катастрофа російського військового вертольота, у результаті чого загинув пілот.
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