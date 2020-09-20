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Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом

20 сентября, 23:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Власти призывают купивших российские морепродукты пройти тестирование на COVID-19

В Китае власти северо-восточной провинции Цзилинь обнаружили коронавирус COVID-19 на упаковке морепродуктов, импортированных из России. Об этом заявили в воскресенье органы здравоохранения города Фуюй, сообщает Reuters.

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Речь идет о замороженных кальмарах, продававшихся в местном оптовом магазине Sanjia Deda с 24 по 31 августа.

Городские власти призвали всех, кто успел купить эти морепродукты, пройти тестирование.

Отмечается, что одна из посылок с кальмарами прибыла в Фуюй через столицу провинции Чанчунь.

В офисе по профилактике COVID-19 Чанчуня сообщили, что кальмар был импортирован из России и доставлен в столицу провинции одной из китайских компаний.

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Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
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Китайская таможня сообщила, что импорт товаров компании приостанавливается на неделю в случае обнаружения вируса в ее продукции. В случае повторного положительный результата на COVID импорт приостанавливается на месяц.

Напомним, в начале сентября в Госкомздраве Китая заявили об обнаружении более 50 новых случаев инфицирования COVID-19, причем, по словам китайских медиков, все они были "импортированы".

Мы также сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения дали неутешительный прогноз из-за второй волны коронавирусной инфекции в Европе, заявив, что число смертей от COVID-19 в октябре и ноябре увеличится.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай импорт морепродукты коронавирус
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