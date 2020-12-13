Українська
$ 27,97
33,89
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Российские Telegram-каналы и СМИ написали об отставке Пашиняна: новость оказалась фейком

13 декабря, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На некоторых сайтах новость до сих пор без опровержения

Вечером в воскресенье, 13 декабря, многие довольно авторитетные Telegram-каналы и СМИ, в основном из России, опубликовали новость об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая в результате оказалась фейком.

Реклама

Некоторые ссылались на неназванные армянские издания, кто-то на непонятные источники.

Не преминул написать от отставке армянского премьера и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Реклама

В армянском правительстве отреагировали довольно быстро. Пресс-секретарь премьера Пашиняна Мане Геворкян назвала слухи о его отставке настолько "несерьезными", что они даже не требуют опровержения.

В тренде
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год

"Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях", – заявила Геворкян.

Тем не менее в некоторых российских СМИ новость об отставке до сих пор висит без обновлений. Другие попросту удалили страницу, как, к примеру "Рен ТВ".

Напомним, в ноябре адвокат действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани и другие влиятельные республиканцы поделились видео из TikTok в качестве доказательства мошенничества с бюллетенями на выборах президента США, но видео оказалось шуточным.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Армения отставка СМИ фейк Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фото
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять