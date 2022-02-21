Саакашвили объявил новую голодовку и выдвинул требования

Перед этим голландские врачи сообщили, что новая голодовка категорически исключена

Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвил, который более полугода находится в тюрьме, объявил очередную голодовку. Политик пошел на крайнюю меру, получив заключение врачей, что повторная голодовка категорически исключена.

Об этом сообщает агентство Грузия Online.

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"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение. Я получил письмо от своего голландского интерниста в связи с этим, он пишет: "повторная голодовка категорически исключена. На фоне вашего уже ослабленного здоровья это приведет к повторному и более сильному стрессу, разрушению метаболизма, электролитов, ферментов и гормонального обмена, что в свою очередь приведет на тканевом и клеточном уровне к таким нарушениям, которые вызовут необратимый летальный исход. Я иду на это! Пусть все увидят, что значит любовь к родине, пусть все увидят, что значит ставить выше свою страну", — заявил Саакашвили на судебном процессе по делу о силовом разгоне протестов в Тбилиси 7 ноября 2007 года и разгроме силовиками оппозиционного телеканала "Имеди".

Саакашвили продолжил: "Вы видите, что происходит в Украине, и если кто-то глупый или бессовестный сегодня думает, что войну начали мы, я думаю, они должны хорошенько взглянуть на Украину. Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это меня теперь наказывают, и в том числе, это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом, которые задумали мое убийство".

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