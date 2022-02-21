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Саакашвили объявил новую голодовку и выдвинул требования

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 февраля, 17:08
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Перед этим голландские врачи сообщили, что новая голодовка категорически исключена
Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"
Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвил, который более полугода находится в тюрьме, объявил очередную голодовку. Политик пошел на крайнюю меру, получив заключение врачей, что повторная голодовка категорически исключена.

Об этом сообщает агентство Грузия Online.

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Новые требования

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение. Я получил письмо от своего голландского интерниста в связи с этим, он пишет: "повторная голодовка категорически исключена. На фоне вашего уже ослабленного здоровья это приведет к повторному и более сильному стрессу, разрушению метаболизма, электролитов, ферментов и гормонального обмена, что в свою очередь приведет на тканевом и клеточном уровне к таким нарушениям, которые вызовут необратимый летальный исход. Я иду на это! Пусть все увидят, что значит любовь к родине, пусть все увидят, что значит ставить выше свою страну", — заявил Саакашвили на судебном процессе по делу о силовом разгоне протестов в Тбилиси 7 ноября 2007 года и разгроме силовиками оппозиционного телеканала "Имеди".

Саакашвили продолжил: "Вы видите, что происходит в Украине, и если кто-то глупый или бессовестный сегодня думает, что войну начали мы, я думаю, они должны хорошенько взглянуть на Украину. Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это меня теперь наказывают, и в том числе, это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом, которые задумали мое убийство".

Судьба узника

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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