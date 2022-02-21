Саакашвілі оголосив нове голодування і висунув вимоги

Перед цим голландські лікарі повідомили, що нове голодування категорично виключено

Попереду у Саакашвілі судові засідання / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвіл, який понад півроку перебуває у в'язниці, оголосив чергове голодування. Політик пішов на крайній захід, отримавши висновок лікарів, що повторне голодування категорично виключено.

Про це повідомляє агентство Грузія Online.

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Нові вимоги

"З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове, повне голодування, це голодування – реакція на те, як поводиться режим зі мною і нашим народом. Моє здоров'я має далеко не першочергове значення. Я отримав листа від свого голландського інтерніста у зв'язку з цим, він пише: "повторне голодування категорично виключено. На тлі вашого вже ослабленого здоров'я це призведе до повторного і сильнішого стресу, руйнування метаболізму, електролітів, ферментів та гормонального обміну, що у свою чергу призведе на тканинному та клітинному рівні до таких порушень, які спричинять незворотний летальний кінець. Я йду на це! Нехай усі побачать, що означає любов до батьківщини, нехай усі побачать, що означає ставити вище за свою країну", – заявив Саакашвілі на судовому процесі у справі про силовий розгін протестів у Тбілісі 7 листопада 2007 року та розгром силовиками опозиційного телеканалу "Імеді".

Саакашвілі продовжив: "Ви бачите, що відбувається в Україні, і якщо хтось дурний чи безсовісний сьогодні думає, що війну розпочали ми, я думаю, вони повинні добряче подивитись на Україну. Ми не розпочинали війну, ми врятували Грузію, і за це мене тепер карають, і в тому числі це здійснюється за завданням Путіна існуючим режимом і мафіозним кланом, які задумали моє вбивство".

Доля в'язня