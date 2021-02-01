СБ ООН обсудит выполнение Минских соглашений 11 февраля

Совет безопасности Организации Объединенных Наций намерен 11 февраля провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Реклама

Об этом свидетельствует программа заседаний СБ ООН на февраль.

Согласно распространенному в понедельник документу, встреча пройдет в открытом формате по видеосвязи.

Отметим, в феврале в Совбезе ООН председательствует Великобритания.

В то же время, российские СМИ сообщают, что инициатором проведения заседания по Минским договоренностям на следующей неделе является Россия.

В тренде Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)

Реклама

Напомним, вице-премьер-министр Украины – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что для достижения прогресса в переговорах по Донбассу необходимо обновить Минские соглашения.

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Украина не сможет договориться с Россией по Донбассу без давления на Кремль мирового сообщества, в том числе Соединенных Штатов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама