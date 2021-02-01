Українська
$ 28,13
34,16
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

СБ ООН обсудит выполнение Минских соглашений 11 февраля

1 февраля, 20:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Заседание пройдет по видеосвязи

Совет безопасности Организации Объединенных Наций намерен 11 февраля провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Реклама

Об этом свидетельствует программа заседаний СБ ООН на февраль.

Согласно распространенному в понедельник документу, встреча пройдет в открытом формате по видеосвязи.

Отметим, в феврале в Совбезе ООН председательствует Великобритания.

В то же время, российские СМИ сообщают, что инициатором проведения заседания по Минским договоренностям на следующей неделе является Россия.

В тренде
Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)
Реклама

Напомним, вице-премьер-министр Украины – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что для достижения прогресса в переговорах по Донбассу необходимо обновить Минские соглашения.

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Украина не сможет договориться с Россией по Донбассу без давления на Кремль мирового сообщества, в том числе Соединенных Штатов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс сб оон минские соглашения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес
"Вакцинные войны": ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классов
Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронах
Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново
Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавируса
Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавирусаДругие страны
"Завтра же немедленно помилую": Лукашенко удивил заявлением о политзаключенныхДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять