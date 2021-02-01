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СБ ООН обговорить виконання Мінських угод 11 лютого

1 лютого, 20:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Засідання відбудеться по відеозв'язку

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір 11 лютого провести засідання у зв'язку з шестиріччям підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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Про це свідчить програма засідань СБ ООН на лютий.

Згідно з поширеним у понеділок документом, зустріч відбудеться у відкритому форматі по відеозв'язку.

Зазначимо, в лютому в Радбезі ООН головує Велика Британія.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що ініціатором проведення засідання щодо Мінських домовленостей на наступному тижні є Росія.

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Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що для досягнення прогресу в переговорах щодо Донбасу необхідно оновити Мінські угоди.

Водночас глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Україна не зможе домовитися з Росією по Донбасу без тиску на Кремль світової спільноти, зокрема Сполучених Штатів.

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