СБ ООН обговорить виконання Мінських угод 11 лютого

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір 11 лютого провести засідання у зв'язку з шестиріччям підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.
Про це свідчить програма засідань СБ ООН на лютий.
Згідно з поширеним у понеділок документом, зустріч відбудеться у відкритому форматі по відеозв'язку.
Зазначимо, в лютому в Радбезі ООН головує Велика Британія.
Водночас російські ЗМІ повідомляють, що ініціатором проведення засідання щодо Мінських домовленостей на наступному тижні є Росія.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що для досягнення прогресу в переговорах щодо Донбасу необхідно оновити Мінські угоди.
Водночас глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Україна не зможе домовитися з Росією по Донбасу без тиску на Кремль світової спільноти, зокрема Сполучених Штатів.
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