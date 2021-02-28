Откуда ждать новой катастрофы. Семь главных уроков ковидного года от Юваля Ноя Харари

Интернет помог людям во время пандемии, но стал для них и большой опасностью

Мир уже больше года борется с коронавирусом. Израильский историк Юваль Ной Харари утверждает, что в этой войне между людьми и патогенами люди оказались очень сильными.

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На сайте Financial Times профессор подвел итоги ковидного года и выделил семь главных уроков для людей.

Наука не может заменить политику

Во время пандемии именно политики должны сбалансировать медицинские, экономические и социальные соображения и разработать комплексную политику.

Ведь решая, вводить ли локдаун, недостаточно спросить: "Сколько людей заболеет, если мы не начнем карантин?". Также нужны вопросы: "Сколько людей будет страдать от депрессии, плохого питания, сколько будет скучать по школе или потеряет работу?".

Политики должны объединять усилия, а не конкурировать

Пока ученые сотрудничали во всем мире, политики, как правило, враждовали. Ученые свободно обменивались информацией и полагались на находки друг друга.

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При этом США и Китай обвинили друг друга в сокрытии информации. Многие другие страны, очевидно, сфальсифицировали или скрыли данные о ходе пандемии.

Пока вирус распространяется, никто не может быть в безопасности

Если, предположим, Израиль или Великобритания смогли искоренить вирус у себя, но он продолжает распространяться в Индии и Бразилии. Новая мутация в каком-то отдаленном бразильском городке может сделать вакцину неэффективной и привести к новой волне заражения.

Страны должны больше инвестировать в систему здравоохранения

Это кажется само собой разумеющимся, но политикам и избирателям порой удается игнорировать очевидный урок.

Люди должны создать мощную глобальную систему мониторинга и предотвращения пандемии

Даже самые богатые люди имеют личный интерес защитить бедных. Если новый вирус "прыгнет" на человека в бедном селе, в течение нескольких дней этот вирус может прогуляться по Уолл-стрит.

У нас есть Всемирная организация здравоохранения, однако она должна иметь значительно большее финансирование, чтобы не зависеть от политиков.

Нам нужно защитить цифровую инфраструктуру

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Интернет стал спасением людей во время этой пандемии. Однако мы настолько много перенесли в цифровой мир, что вскоре он может стать источником еще большей катастрофы. Представьте, что в один момент Сеть не выдержит?

Оцифровка и наблюдения ставят под угрозу личную жизнь

Несмотря на удобства интернета, есть и опасность. Люди должны защититься от цифровой диктатуры. Главные правила:

данные о людях, особенно об их здоровье, следует использовать для помощи этим людям, а не для манипулирования ими, контроля или причинения вреда. Например, врачи не должны продавать данные о своих пациентах;

а не для манипулирования ими, контроля или причинения вреда. Например, врачи не должны продавать данные о своих пациентах; наблюдение должно всегда идти в обоих направлениях. Например, когда усиливается надзор за отдельными лицами, люди должны одновременно усиливать надзор за правительством и крупными корпорациями;

Например, когда усиливается надзор за отдельными лицами, люди должны одновременно усиливать надзор за правительством и крупными корпорациями; не позволяйте концентрировать слишком много данных в одном месте. Монополия на данные – это рецепт диктатуры. Собирать биометрические данные о людях для борьбы с пандемией должен независимый орган здравоохранения, а не полиция. Эти данные нужно хранить отдельно от других;

Напомним в Украине уже стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

Также мы писали, какие симптомы проявились у медиков после прививки от COVID-19.

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