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Семья отравленной "Новичком" англичанки подала в суд на Россию

16 декабря, 14:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Родственники Дон Стерджес обвиняют Кремль в нарушении прав человека

Родные англичанки Дон Стерджес, которая погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, обратилась в суд, чтобы признать Россию виновной в атаке.

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Об этом сообщает Mirror.

Семья погибшей подала иск в Высокий суд Лондона. Подробности их ходатайства не разглашаются, однако известно, что разбирательство идет в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В качестве ответчика в иске указаны Российская Федерация, Министерство обороны РФ и ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил России).

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Издание отмечает, что заявление может быть рассмотрено только после окончания расследования причин смерти Стерджес.

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В июле ее родственники уже обращались в Высокий суд Лондона, но тогда их ходатайство отказались рассматривать из-за отсутствия публичного уголовного процесса после гибели женщины.

Напомним, что 44-летняя Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули были отравлены "Новичком" в июне 2018 года – спустя три месяца после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в соседнем Солсбери.

В результате Роули выжил, но Стерджес скончалась. Министерство обороны Великобритании обвинило в причастности к ее смерти Россию.

Напомним, ранее в этом году британские СМИ сообщили, что, оправившись после покушения, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию.

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Также мы писали, что жертвой отравления "Новичком" стал и российский оппозиционер Алексей Навальный. В августе при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо. Российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ, но после перевозки в Германию у него диагностировали отравление ядом. В ОЗХО подтвердили причастность "Новичка".

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Россия Великобритания отравление покушение новичок
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