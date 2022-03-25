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Северная Корея заказала испытание межконтинентальной баллистической ракеты

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25 марта, 11:02
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР готовится к "длительной конфронтации с американским империализмом"
Ракета взлетела и рухнула у берегов Японии
Ракета взлетела и рухнула у берегов Японии / Фото: Коллаж: Сегодня

Северная Корея впервые успешно испытала тяжелую баллистическую ракету Hwasong-17. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын.

Об этом пишет news.yahoo.

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Сообщается, что она взлетела и рухнула у берегов Японии.

Во время запуска Ким Чен Ын заявил, что КНДР готовится к "длительной конфронтации с американским империализмом". И ее стратегические силы готовы сдержать любые военные действия США.

Южная Корея ввела санкции против России

Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.

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"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", — сообщили в МИД.

Все детали санкций в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Южная Корея также уведомит о своем решении Соединенные Штаты Америки и другие страны.

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