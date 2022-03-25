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Північна Корея замовила випробування міжконтинентальної балістичної ракети

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25 березня, 11:02
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Кім Чен Ин заявив, що КНДР готується до "тривалої конфронтації з американським імперіалізмом"
Ракета злетіла і впала біля берегів Японії
Ракета злетіла і впала біля берегів Японії / Фото: Колаж: Сьогодні

Північна Корея вперше успішно випробувала важку балістичну ракету Hwasong-17. Випробуваннями керував особисто Кім Чен Ин.

Про це пише news.yahoo.

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Повідомляється, що вона злетіла і впала біля берегів Японії.

Під час запуску Кім Чен Ин заявив, що КНДР готується до "тривалої конфронтації з американським імперіалізмом". І її стратегічні сили готові стримати будь-які воєнні дії США.

Південна Корея запровадила санкції проти Росії

Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень – припинення транзакцій із Центральним банком Росії.

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"Уряд Південної Кореї на додаток до ухвалених 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій із Центробанком РФ", – повідомили у МЗС.

Усі деталі санкцій у відомстві оголосять після консультацій із відповідними міністерствами країни. Південна Корея також повідомить про своє рішення Сполучені Штати та інші країни.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
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Катери Катери
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