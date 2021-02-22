"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООН

Россия должна уважать человеческие права своих граждан и позволить им свободно выражать свое мнение, а также обеспечить права на справедливое судебное разбирательство и свободу от пыток.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Великобритании, на 46-ой сессии Совета ООН по правам человека заявил глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Ситуацию в РФ, как стране-постоянном члене Совета Безопасности ООН он назвал "поистине ужасающей и шокирующей", а ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального – "позором".

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Глава Форин-офиса выразил обеспокоенность в связи с последними поправками к Конституции РФ, отдельно отметив среди них "закон об иноагентах", который позволяет признавать иностранным агентом любое физическое или юридическое лицо, получающее поддержку из-за границы – это должно быть указано при любом упоминании о ней в СМИ.

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Рааб напомнил о том, что Лондон ввел санкции в отношении шести физических и юридических лиц, ответственных за отравление Навального боевым ядом "Новичок". По его словам, обращение с политиком, которому заменили условный срок на 3,5 года колонии, является свидетельством того, что Россия не выполняет свои международные обязательства.

"Мы призываем других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в области прав человека и ценностям, к которым мы стремимся и которые мы обязались отстаивать", – резюмировал Рааб.

Напомним, на прошлой неделе Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить Алексея Навального из следственного изолятора.

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