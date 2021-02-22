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"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООН

22 лютого, 15:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Британський глава МЗС назвав арешт Олексія Навального ганьбою для Кремля

Росія має поважати людські права своїх громадян і дозволити їм вільно висловлювати свою думку, а також забезпечити їм права на справедливий судовий розгляд і свободу від катувань.

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Про це, як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Великої Британії, на 46-ій сесії Ради ООН з прав людини заявив очільник зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб.

Ситуацію в РФ як країні-постійному члену Ради Безпеки ООН він назвав "справді жахливою і шокуючою", а ситуацію з арештом опозиціонера Олексія Навального – "ганьбою".

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Керівник Форін-офісу висловив стурбованість щодо останніх поправок до Конституції РФ, окремо зазначивши серед них "закон про іноагентів", який дозволяє визнавати іноземним агентом будь-яку фізичну або юридичну особу, що отримує підтримку з-за кордону – це має бути вказано при будь-якій згадці про неї в ЗМІ.

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Рааб нагадав про те, що Лондон ввів санкції стосовно шести фізичних та юридичних осіб, відповідальних за отруєння Навального бойовою отрутою "Новачок". За його словами, поводження з політиком, якому замінили умовний строк на 3,5 року колонії, є свідченням того, що Росія не виконує свої міжнародні зобов'язання.

"Ми закликаємо інших членів Ради розглянути, чи відповідають дії Росії її міжнародним зобов'язанням в галузі прав людини та цінностям, до яких ми прагнемо і які ми взяли зобов'язалися відстоювати", – резюмував Рааб.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський суд з прав людини зажадав вимагав від властей Росії негайно звільнити Олексія Навального зі слідчого ізолятора.

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Росія Великобританія ООН права людини Олексій Навальний Домінік Рааб

Джерело: Сьогодні

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