Шольц отказался бить санкциями по другу Путина Шредеру

Ранее Европарламент предложил ввести санкции против Герхарда Шредера

Шольц отказался вводить санкции против друга Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование Европарламента ввести санкции против Герхарда Шредера. Ранее Шредер отказывался уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях. Шольц заявил, что против бывшего канцлера не должно быть дальнейшего наказания.

Об этом сообщает Politico.

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По словам Шольца, решение немецкого парламента на этой неделе лишить Шредера его оплачиваемого налогоплательщиками офиса в Берлине было "последовательным и правильным", и "поэтому будет реализовано".

При этом немецкий канцлер отметил, что в отношении Шредера не должно быть дальнейшего наказания.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", – сказал Шольц.

Что известно о Шредере?

Герхард Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть". В феврале его выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

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После вторжения РФ в Украину сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа покинуть эти должности. Бывший канцлер до сих пор получает ежемесячную выплату в размере 8300 евро.

В Германии назвали Путина преступником и открестились от экс-канцлера Шредера

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является военным преступником. Об этом сообщает Bild.

"Да, Владимир Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, убитых детей, женщин и мужчин, разорванные семьи, а также за все преступные несчастья", – сказал он.

Как отмечается, Клингбайля связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

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"Он полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет в отставку с должностей в российских государственных компаниях. Произошедшее за последние несколько недель является и политическим разрывом между мной и Шредером", – сказал Ларс Клингбайль.

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