В Германии назвали Путина преступником и открестились от экс-канцлера Шредера

Ларс Клингбайль заявил, что Путин ответственен за все преступления

Ларс Клингбайль высказался о президенте России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является военным преступником.

Об этом сообщает Bild.

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Путин и Шредер

"Да, Владимир Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, убитых детей, женщин и мужчин, разорванные семьи, а также за все преступные несчастья", – сказал он.

/ Фото: DW.com

Как отмечается, Клингбайля связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

"Он полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет в отставку с должностей в российских государственных компаниях. Произошедшее за последние несколько недель является и политическим разрывом между мной и Шредером", – сказал Ларс Клингбайль.

Слова Байдена

Президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

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"Сейчас Ирландия, Великобритания и другие противостоят диктатору-убийце, чистейшему головорезу, который ведет аморальную войну против народа Украины", – заявил президент США.

Напомним, Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.

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