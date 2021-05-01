Схождение благодатного огня 2021: прямая трансляция из Иерусалима

В Украину самолет делегации УПЦ с Благодатным огнем прилетит сегодня вечером

Сегодня, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь.

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Прямую трансляцию с места опубликовал Ukrinform TV в YouTube.

Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

В этом году доступ к Храму Воскресения Христова для паломников строго ограничен по причине карантина.

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Напомним, что 1 мая в международном аэропорту "Борисполь" состоится встреча Благодатного огня, а в воскресенье, 2 мая, состоится пасхальное театрализованное шествие от станции метро "Крещатик" до Майдана Незалежности.

Ранее мы писали, что Епифаний рассказал, что в Украине не будут на Пасху закрывать церкви, но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и придерживаться всех карантинных правил, чтобы обезопасить себя и других.