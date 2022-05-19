В Европе занялись немецким другом Путина

Шредера выгоняют из бундестага, его ждут санкции

Начиналось их сотрудничество очень весело / Коллаж "Сегодня"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер (руководил с 1998 по 2005 год) должен покинуть свой почетный пост в немецком парламенте. Такое решение принял парламентский комитет по бюджету, учитывая тот факт, что Шредер продолжил свои деловые отношения с Россией после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующее сообщение на сайте Бундестага.

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Что известно

В заявлении комитета говорится: "Правящая коалиция Германии, возглавляемая Социал-демократической партией (СДПГ), членом которой до сих пор является Шредер, и партией, которую он когда-то возглавлял, решила урезать особые права Шредера как бывшего канцлера после его продолжающихся деловых связей с Россией".

За бывшим канцлером решили сохранить государственную пенсию и личную охраны. Однако впереди его могут ожидать санкции от ЕС.

Санкции

В четверг Европейский парламент призвал внести Шредера в санкционные списки из-за его продолжающихся деловых и политических связей с Россией. В резолюции Европарламента говорится, что санкции ЕС после вторжения в Украину должны быть распространены "на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получать российские деньги".

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Как известно, Шредер занимает пост главы комитета акционеров компании Nord Stream AG (управляет газопроводами "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2"), член правления "Газпрома".

В резолюции в качестве позитивного примера назвали бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Они уволились со своих должностей в российских компаниях. В негативном примере вместе со Шредером – бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Ситуация